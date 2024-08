Cagliari-Como: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

(lunedì 26 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per la seconda giornata di campionato in Serie A. Dopo aver frenato la Roma sullo 0-0, i sardi giocano ancora in casa. Stavolta contro la squadra di Fabregas, neo-promossa e reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus. Arbitra Di Bello, assistito da Scarpa e Cipriani con Bonacina quarto uomo, Gariglio e Paganessi al Var.Partita: Cagliari-Como.Data: lunedì 26 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:30.

Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Cagliari-Como viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata ad Alberto Santi, con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

- Nicola spera di recuperare Zortea e ritrova il difensore colombiano Yerry Mina, che ha scontato il turno di squalifica ed è in ballottaggio con Wieteska, richiesto dal Palermo sul mercato. Dall'altra parte Fabregas deve fare a meno degli infortunati Varane, Mazzitelli, Abildgaard e Baselli.(3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.(4-4-2): Reina; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder, Engelhardt, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.