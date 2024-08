Getty Images

La sconfitta per 3-0 all'esordio contro la Juventus non ha spento l'entusiasmo in casa, anzi ha avuto l'effetto opposto. Se i tifosi dopo la doccia fredda arrivata sul campo dell'Allianz Stadium sembravano tornati con i piedi per terra, ora i lariani. A favorire i trasferimenti, come successo nel primo primo periodo di mercato, oltre al progetto ambizioso, a svolgere un ruolo cruciale è la presenza dell'allenatore

Il mercato del Como fin da subito si è dimostrato ben oltre le aspettative dell'ambiente. Un primo colpo il club neopromosso lo aveva battuto con l'acquisto di Andrea, a cui era seguito l'innesto del giovane difensore promettente del Cagliari Alberto. Il tiro si è poi alzato con alcuni acquisti altisonanti favoriti dall'esperienza internazionale di Fabregas: Pepetra i pali insieme ad, Albertoe Raphael(che però si è infortunato) in difesa, insieme ad alcuni colpi più in prospettiva per completare i reparti., con due affari di primissimo livello ormai in chiusura.

Guardando ai colpi ancora da ufficializzare, ma assolutamente ben indirizzati, la storia non cambia. Anche qui il Como si riconferma ambizioso: è infatti in arrivo, trequartista classe 2004 delper il quale c'è già un accordo per il trasferimento a titolo definitivo (6 milioni con 50% sulla futura rivendita in favore dei Blancos e diritto di recompra). Ma non solo, perché, come riportato da Sky, nelle ultime ore il club lombardo ha spinto sull'acceleratore per l', mediano e all'occorrenza terzino destro. Il giocatore, che ha vestito blaugrana per tutta la sua carriera giocando con Fabregas dal 2011 al 2014, è ora svincolato e si prepara a firmare un biennale con il Como. Lo si attende domani in città, così come è previsto a breve anche lo sbarco di Nico Paz.

Ma non è tutto. Perché mentre il Como chiude le pratiche per Paz e Roberto, lo sguardo è già rivolto al prossimo obiettivo. Si tratta di, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Las Palmas. Anche su questo fronte regna l'ottimismo, con il Como che proverà a portarlo in Italia con la formula del. Insomma, una folta base di spagnoli e argentini, con nomi altisonanti ed esperienza da vendere, affiancata alle scintille di alcuni giovani talenti. Una campagna acquisti che in pochi a Como si sarebbero aspettati e che rende bene l'idea di cosa si intenda quando si parla di