Cagliari: dopo Pantalis Hatzidiakos potrebbe salutare anche Mateusz Wieteska. A breve si scoprirà il vero utilizzo di Antoine Makoumbou

La sosta per le nazionali come ben si sa serve per, ma la prima, quella di settembre, serve spesso per rendere ancora più unito il gruppo, soprattutto inserendo ancora di più i nuovi arrivati. In casa Cagliari la sosta servirà anche per capire quali errori sono stati commessi in queste prime tre partite, ancor di più nella trasferta di Lecce, dove i sardi sono usciti sconfitti nonostante la superiorità numerica.Nel frattempo però il direttore sportivo Nereo Bonato sta ultimando alcune uscite, visto che in alcune zone dell’Europa il mercato estivo risulta essere ancora aperto., ormai fuori dal progetto rossoblù solamente dopo 14 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia, a sorpresaper firmare con il Copenaghen. Formula del prestito annuale con diritto di riscatto. Tutto questo per mano del suo agente, che, indispettito dai ritardi, ha fatto saltare all’ultimo la trattativa con il Paok, club che ormai era pronto a firmare con il difensore greco, che sarebbe tornato volentieri in patria.

Il Cagliari potrebbe peròe chiudere con lo stesso club greco un ulteriore trasferimento. Il PAOK è sempre alla ricerca di un difensore centrale ed allora ecco che i due club si sono seduti nuovamente al tavolo per parlare di, che, nonostante sia stato impegnato anche da Nicola, è sempre stato pronto alla cessione. Il polacco in questi giorni è impegnato con la propria nazionale ma ciò non è un ostacolo insormontabile. L’attuale problema è quello legato alla formula dell’eventuale trasferimento. Gli ellenici vorrebbero tenere la stessa formula proposta - ed accettata - precedentemente per Hatzidiakos, mentre i sardi in questo caso vorrebbero essere sicuri della cessione e quindi farlo partire a titolo definitivo. Il mercatoe nelle prossime ore i due club riparleranno al telefono per provare a trovare la giusta quadra, che potrebbe essere quella dell’obbligo di riscatto.

Nel frattempo la società continua a guardare il futuro e, tra le situazioni da risolvere, vi è quella, che, nonostante le sirene di mercato estive, è rimasto in Sardegna. Per il centrocampista c’è da sciogliere il nodo contratto,e quindi libero di firmare per chiunque a parametro zero dal prossimo 1 febbraio. Nelle prossime settimane il club parlerà con lo stesso giocatore per capire se intende rinnovare il proprio contratto alle cifre proposte dai rossoblù. In caso di mancata firma il giocatore potrebbe essere utilizzato con il contagocce da Davide Nicola, se non addirittura escluso come nelle prime tre giornate di campionato. La società spera di poter prolungare il contratto almeno di un anno per non rischiare di doverlo svendere o addirittura perderlo a 0, visto che squadre come la Lazio hanno captato questa ghiotta occasione.

Arrivano notizie positive anche dall'infermeria per quanto concerne il reparto infortunati. In vista della prossima partita casalinga contro il Napoli di Antonio Conte, che si giocherà all’Unipol Domus domenica alle ore 18.30, Davide Nicola conterà quasi sicuramente sul, arrivato quest’estate dall’Atalanta ma che, per alcuni problemi fisici, non ha ancora esordito in campionato con la maglia rossoblù.