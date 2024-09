Cagliari: gli strascichi post Empoli. Gabriele Zappa è fuori posizione, mentre Antoine Makoumbou sta già pensando al mercato?

Getty Images

In casa Cagliari al momento non si sta respirando un'aria serena e tranquilla. Nell’anticipo della quinta giornata di campionato di Serie A i rossoblù hanno perso per 2 a 0 all’Unipol Domus contro l’Empoli, mostrandoe lasciando parecchi dubbi tattici. Una sconfitta che, visti i risultati dei match seguenti, spedisce i sardi all’, con appena due punti ottenuti in cinque partite, di cui quattro disputate tra le mura amiche.Come annunciato dallo stesso presidente Tommaso Giulini- nel centro sportivo di Asseminello - in modo tale da riuscire ad amalgamare il gruppo e provare tutti insieme a trovare la chiave per uscire da questo trend negativo. Al momento Davide Nicola non rischia il posto, anche se, le prossime partite, potranno essere fondamentali per il suo futuro, visto che, al centro dell’attenzione, sono finite anche alcune sue scelte di gioco.

Nelle ultime due partite, quelle contro Napoli ed Empoli, dove il Cagliari ha incassato ben 6 reti, si sono visti alcuni limiti difensivi della difesa a tre. Il dubbio maggiore riguarda, apparso spesso in ritardo sull’uomo e fuori dagli schemi. La posizione dell’ex terzino del Pescara è una sorta di adattamento, visto che lui, da sempre, ha giocato le sue migliori partite da terzino destro (in caso di difesa a 4) o si esterno a tutto campo come quinto di centrocampo, ruolo che oggi si stanno dividendo Azzi e Zortea. Il fatto è cheil tiro nemmeno durante la partita, lasciando Zappa in balia degli attacchi ospiti senza provare a rimediare. Palomino e Wieteska potrebbero ricoprire quel ruolo anche con più esperienza ma nelle ultime gare non hanno visto il campo nemmeno per un minuto. Forse, vista la situazione, bisognava almeno provarci.

L’altro grande dubbio post Empoli riguarda. Il franco-congolese, dopo i rumors di mercato, ha avuto l’opportunità di giocare nuovamente dal primo minuto e di poter dimostrare che quanto circolato nelle ultime settimane di mercato fossero solamente chiacchiere.o meglio, un appuntamento rimandato, perché il centrocampista è apparso sottotono, spesso fuori dagli schemi. L’apice è stato raggiunto al momento del gol del vantaggio contro l’Empoli, quando Makoumbou ha tenuto in gioco Colombo non salendo con la linea del fuorigioco ed apparendo spaesato, quasi come se non sapesse cosa dovesse fare in quel momento. Ed ecco ritornare i dubbi sul suo futuro, di una sua “mancata prestazione” perché già con la testa al futuro. Il giocatore è infatti ined al momento il suo rinnovo appare molto lontano; per questo motivo dal prossimo 1 febbraio è libero di firmare a parametro zero e, come riportato in passato, la Lazio lo avrebbe già contattato per sostituire Vecino.

Anche l’attacco infine fa sorgere qualche dubbio, visto che ad oggi il Cagliari ha segnato solamente un gol. La domanda più grande riguarda. Il suo impiego da titolare sta iniziando più di qualche domanda e vista la situazione Davide Nicola potrebbe iniziare a pensare ad un suo inserimento a gara in corso, quando gli avversari sono più stanchi e quindi potrebbe, con le sue incursioni, essere molto più pericoloso. Ora in ritiro si valuterà qualsiasi opzione anche per risvegliare l’attacco e non è escluso che Gianluca Gaetano possa essere affiancato alla prima punta, che sia Piccoli, Pavoletti o Lapadula.