Cagliari, le pagelle di CM: Makoumbou e Deiola, errori fatali. Pavoletti l'ultimo a mollare.

Getty Images

Cagliari-Empoli 0-2: altra giornata dove ha il compito di raccogliere i palloni dalla rete. Sul secondo gol forse poteva respingere più lateralmente.: si fa ingannare da Esposito con una finta in occasione del raddoppio: la forza fisica non sempre è tutto.: forse alla fine il ruolo di terzo di difesa non fa per lui. In totale stato confusionario. Bocciato ancora una volta.: impalpabile in fase offensiva, assente in quella difensiva. Insieme a Luperto è colpevole sul gol di Esposito.(dal 15' s.t: butta cross senza guardare, e il risultato si è visto).

si divora clamorosamente il gol del vantaggio tirando sopra Vasquez. Errore decisivo.: non riesce ad impostare il gioco come richiesto da Nicola. Quest'oggi assente anche con le conclusioni da fuori.(dal 26' s.t: entra in campo con buona verve ma non cambia le sorti della gara).: si dimentica di salire con la squadra per mettere in fuorigioco Colombo in occasione del vantaggio ospite. Sbaglia quasi tutto.(dal 1' s.tentra e dà l'anima. Gioca di sponda ma i compagni raramente lo assistono).: esordio da titolare da dimenticare. Mette in mezzo un buon cross e poi svanisce nel nulla sbagliando l'impossibile.

: altra partita, altra assenza. Dov'è finito l'angolano?(dal 15' s.t: dovrebbe creare pericoli con i suoi assist ma la giornata no della squadra non l'aiuta).: si sbatte su ogni pallone ma non è mai pericoloso dalle parti di Vasquez.(dal 30' s.t: in stato confusionale, non riesce a entrare nel vivo del gioco).: perde uno scontro diretto casalingo, tenendo a quota 0 il numero vicino alla voce vittorie.