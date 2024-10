Getty Images

Cagliari, i convocati per il Torino

58 minuti fa



Il Cagliari ha reso nota la lista dei calciatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la partita di domani in programma contro il Torino, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Rispetto all'ultimo match prima della sosta il tecnico dei sardi ritrova Lapadula e Wieteska, mentre sono restano a casa Pavoletti, Obert e Jankto



Di seguito l'elenco dei convocati:



Portieri: Ciocci, Scuffett, Sherri,

Difensori: Augello, Luperto, Wieteska, Palomino, Mina, Zappa, Makoumbou,

Centrocampisti: Adopo, Viola, Daiola, Prati, Marin, Zortea, Makoumbou, Gaetano, Felici

Attaccanti: Lapadula, Luvumbo, Kingstone, Piccoli