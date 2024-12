L'Inter vince anche a Cagliari: 3-0, altro clean sheet e 1° posto aspettando Napoli e Atalanta

Getty Images

Quinta vittoria consecutiva peralla Unipol Arena nel terzo anticipo del 18esimo turno di campionato e si riporta momentaneamente in vetta alla classifica aspettando Napoli e Atalanta. Diche si è sbloccato e ha ritrovato un gol che mancava dalla partita contro il Venezia del 3 novembre e disu rigore i gol che hanno deciso la gara. Momento nerissimo invece perche viene contestato dalla curva dei tifosi cagliaritani e che resta al terzultimo posto avendo centrato la quarta sconfitta consecutiva.invece sorride e si prepara all'impegno di Supercoppa con il morale alle stelle.

CRONACA84' Felici entra in area dalla sinistra e calcia in diagonale trovando però la pronta respinta di Sommer!79' GOL Mani di Wieteska su colpo di testa di De Vrij. È rigore e Calhanoglu lo trasforma tornando sentenza dal dischetto spiazzando Scuffet.71' GOL Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto lungo da Dimarco la palla arriva al limite da Barella che dopo una finta la rimette a centro area trovando la zampata vincente di Lautaro Martinez che ritrova il gol che mancava dalla gara col Venezia.65' Che uscita di Sommer! Il portiere svizzero legge in anticipo la palla verticale quasi perfetta data per Piccoli e lo anticipa lanciandosi in uscita disperata portandogli via la palla di netto.

54Bastoni colpisce di testa un cross molto profondo di Barella da destra, alzando molto la traiettoria: Scuffet è preso in controtempo, la palla si insacca in maniera beffarda!42' Altra parata di Scuffet che dice no al bolide di Barella.Sommer respinge male sul tirocross di Gaetano, ma la difesa nerazzurra controlla.29' Cross al bacio di Calhanoglu e Lautaro Martinez, in allungo e solo sul secondo palo, si divora letteralmente il gol del vantaggio mandando incredibilmente alto.18' Gaetano innesca Adopo dal limite e il suo destro, deviato da Barella, per poco non batte Sommer

17' Intervento super di Scuffet su Dumfries che, servito da Lautaro, calcia a botta sicura, ma trova il riflesso mostruoso del portiere. Tutto fermo,e niente angolo, era fuorigioco.15' Lautaro serve Barella che supera Scuffett, ma non riesce a concludere. La palla arriva a Thuram che serve un assist al bacio per Mkhitaryan che però calcia alto3' Subito la sponda di Lautaro per Thuram che controlla di coscia e di destro al volo calcia in porta trovando la risposta di ScuffetCagliari-Inter 0-3Marcatori: 54' Bastoni (I), 71' Lautaro (I) 79' Calhanoglu (rig)(I)

Assist: 54' Barella (I), 71' Barella (I)(4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina (46' Wieteska), Luperto, Obert (59' Marin); Zortea, Adopo, Makoumbou (72' Viola), Augello; Gaetano (59' Pavoletti); Piccoli (84' Felici)A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Azji, Kingstone.All. Nicola(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (73' Zielinski), Calhanoglu (80' Asllani), Mkhitaryan (80' Frattesi), Dimarco (73' Carlos Augusto); Thuram (80' Taremi), Lautaro.A disposizione: Aidoo, Arnautovic, Buchanan, Calligaris, Correa, Martinez, Motta, Palacios.

All. Inzaghi.Arbitro: DoveriAmmoniti: