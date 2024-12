Cagliari-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

in Serie A, la penultima nel girone d'andata. Si tratta del confronto diretto numero 99 tra le due squadre con 50 vittorie dell'Inter, 16 del Cagliari e 32 pareggi.Dopo la vittoria per 2-1 sul Como,a meno 2 dall'Atalanta e a -1 dal Napoli che però hanno giocato una partita in più, infatti i nerazzurri devono ancora recuperare la trasferta sul campo della Fiorentina rinviata a data da destinarsi per l'emergenza medica occorsa a Bove. Invecedomenica 5 gennaio 2025 alle ore 12:30. Invece l'Inter sfida l'Atalanta in semifinale di Supercoppa italiana giovedì 2 gennaio alle ore 20 italiane a Riyad in Arabia Saudita.

: Cagliari-Inter.: sabato 28 dicembre 2024.calcio d'inizio alle ore 18:00.: DAZN.: DAZN.Sherri; Zappa, Wieteska, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Davide Nicola spera di recuperare Mina e Luvumbo almeno per la panchina, ballottaggio tra Viola e Marin (diffidato). Dall'altra parte Simone Inzaghi deve ancora fare a meno degli infortunati Acerbi e Pavard in difesa, ma con de Vrij e probabilmente anche Darmian recuperati.Cagliari-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.