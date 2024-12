Getty Images

della Serie A 2024/25, la penultima del girone d'andata. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, oggi in giallo, arrivano alla Sardegna Arena forti della vittoria ottenuta sul Como e al terzo posto in classifica, ma con una distanza di 2 punti dall'Atalanta e 1 dal Napoli (entrambe una partita in più). La vittoria farebbe volare i nerazzurri al primo posto momentaneo, ma i 3 punti sono vitali anche per il Cagliari, oggi terzultimo e reduce dalla sconfitta nello scontro direttissimo contro il Venezia. Va ricordato che la giornata numero 19 non sarà disputata dai nerazzurri nel corso del prossimo weekend perché voleranno in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana

(4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano; Piccoli(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.: Cagliari-Inter.: sabato 28 dicembre 2024.calcio d'inizio alle ore 18:00.

