Non ci saranno sanzioni pesanti contro il Cagliari dopo i buuu razzisti indirizzati verso Moise Kean nel finale della gara. L'attaccante bianconeri è stato infatti sommerso da fischi e da ululati dopo il gol del 2-0 scatenando anche la reazione di Blaise Matuidi che ha chiesto all'arbitro di interrompere la partita e di far partire gli annunci dagli altoparlanti dello stadio (effettuati immediatamente).



IL REFERTO - A far discutere oggi è però quanto emerge dal referto firmato dagli ispettori della Figc presenti all'interno della Sardegna Arena che hanno di fatto certificato che gli ululati uditi sono arrivati soltanto in seguito all'esultanza di Kean. La sintesi dei concetti espressi la riporta la Gazzetta dello Sport: "Erano pochi e hanno reagito ad un gesto provocatorio". Inoltre, non c'è traccia dei buu rivolti a Kean prima che realizzasse la rete del 2-0.



SOLO UNA MULTA - Gli autori degli ululati post rete, invece, vengono quantificati in non più di 40-50 persone. Con queste premesse il giudice sportivo non potrà prendere provvedimenti severi nei confronti del Cagliari limitandosi ad un, seppur non leggera, multa.