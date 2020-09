Cagliari-Lazio 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 4' Lazzari (L), 74' Immobile (L)



Assist: 4' e 74' Marusic



Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò (80' Zappa), Klavan, Waluikiewicz, Lykogiannis (87' Tripaldelli); Nandez, Marin (70' Caligara), Rog; Sottil (80' Despodov), Simeone (80' Pavoletti), Joao Pedro. All.: Di Francesco.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (89' Parolo); Lazzari, Milinkovic (70' Akpa Akpro), Leiva (63' Escalante), Luis Alberto (89' Cataldi), Marusic; Correa (70' Caicedo), Immobile. All.: Inzaghi.



Arbitro: Davide Massa (sez. di Imperia)



Ammoniti: 51' Marin (C), 61' Leiva (L)