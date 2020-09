In attesa del fischio d'inizio previsto per le ore 18:00 ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio:



Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Klavan, Waluikiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

A disp.: Aresti, Vicario, Godin, Zappa, Pinna, Carboni, Pajac, Pisacane, Tripaldelli, Oliva, Caligara, Ladinetti, Pavoletti. All.: Eusebio Di Francesco.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

A disp.: Reina, Alia, Armini, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.



Arbitro: Davide Massa (sez. di Imperia)

Assistenti: De Meo – Fiore

Quarto uomo: Di Martino

V.A.R.: Chiffi

A.V.A.R.: Paganessi