Cagliari, le pagelle di CM: la rinascita di Wieteska. Piccoli lotta ma Pavoletti spreca

Cagliari

Cagliari-Roma 0-0: prima concede un brivido su un retropassaggio di Luperto, poi si esalta su Soulé e Pellegrini.coordina la difesa e frena l'attacco romanista.gioca di anticipo come non si era mai visto prima con la maglia rossoblù. Rinato.: a tratti soffre le discese ospiti ma si fa sempre trovare preparato.: pulito e preciso. Sempre presente in fase di sovrapposizione.: come sempre lotta e corre su ogni pallone: si conferma imprensicidibile nel gioco dei sardi. Sfiora il colpo grosso cogliendo una traversa nella parte finale di gara.

: partita al di sotto delle sue qualità.(dal 26' s.t: entra con caparbietà).: primo tempo di grande qualità, poi nella ripresa cala. Voto dettato dalla media.: crea scompiglio nell'area avversaria con la sua corsa ed imprevedibilità.(dal 26' s.t: prova a farsi vedere senza grosso successo. All'ultimo sciupa un contropiede veramente invitante).Piccoli 6,5: non sbaglia una posizione in campo. Presente in ogni azione offensiva e sempre combattivo.(dal 41' s.t: crea e concede, concede e crea. Squadra in costruzione ma che comunque se l'è giocata alla pari con una delle cosidette squadre big.