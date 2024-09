Cagliari, le pagelle di CM: Luvumbo in versione "Chi l'ha visto". Errori decisivi per Scuffet e Zappa

Getty Images

Cagliari-Napoli 0-4: incolpevole sui primi due gol, poi combina una frittata clamorosa per il colpo dei k.o.un miracolo di Meret nega all'ex Empoli il gol del pareggio. All'ultimo perde Buongiorno in marcatura.: bel duello con Lukaku ma paga la marcatura non perfetta in occasione del secondo gol ospite e la non reattività sul terzo.questa notte si sognerà Kvarastkhelia in tutte le salse. Ha grosse colpe sia sul secondo che sul terzo gol.: soffre le discese partenopee. Mai pericolo in sovraposizione.: non riesce a spezzare il gioco e a mettere la solita grinta per via di un roccioso centrocampo ospite.

(dal 1' s.tnon riesce a cambiare le sorti del centrocampo).: primo tempo in versione fantastma, si sveglia nel secondo e centra una clamorosa traversa.(dal 32' s.t).soffre le discese di Spinazzola, in avanti raramente preciso.(dal 14' s.timpreciso in fase offensiva, in difesa prova a limitare i danni): penalizzato dalla condizione fisica non perfetta e dalla pressione contro la sua ex squadra.(dal 14' s.t: prova a creare scompiglio senza alcun successo).: grande assente della gara. In versione "Chi l'ha visto"

: prova a lottare su ogni pallone. Sfiora il gol di testa ma trova un attentissimo Meret.(dal 32' s.t: si perde nel caos della partita non riuscendo a sistemare la squadra nel momento del bisogno. Lascia in campo Luvumbo tutta la partita, nonostante non si sia mai visto.