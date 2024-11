Cagliari, le pagelle di CM: Piccoli-Felici per la vittoria. Luperto e Mina, che muro difensivo! Bocciato Lapadula

Getty Images

Cagliari-Verona 1-0non corre grossi pericoli e porta a casa un ottimo clean sheet.: attento in fase difensiva, sempre propositiva in fase d'attacco.: il suo nome è ormai sinonimo di garanzia. Dalle sue parti si fa sempre fatica a passare.: finalmente il vecchio Mina. Duro, roccioso e insuperabile. Fondamentale su Serdar quando si sdraia in area facendo il coccodrillo per bloccare un tiro a botta sicura.continua il suo momento di forma. Attento in difesa, sempre presente in attacco.: la lentezza con cui sceglie la giocata da fare è un problema che porta dietro da troppo tempo.

: nella parte finale del primo tempo non mette mai il piede condizionato dal giallo precedente. Mai pericoloso, abbastanza sottotono.(dal 1' s.t: il suo ingresso cambia il ritmo nel centrocampo rossoblù).: due belle conclusioni da fuori, tanta corsa ma nulla più.(dal 37' s.t: partita insufficiente nei tre dietro la punta, poi viene riportato in avanti e trova un gol veramente importante.(dal 32' s.t: prova a farsi vedere ma quest'oggi attacca in maniera troppo timida.(dal 15' s.t: entra con ottima verve e semina il panico nella difesa ospite. Suo il passaggio vincente per Piccoli).

: con la sua prestazione odierna si potrebbe girare una nuova puntata di "Chi l'ha visto".(dal 15' s.t: entra e fa il "professore". Con la sua grinta trascina la squadra).: probabilmente sbaglia la formazione iniziale, soprattutto con la posizione di Piccoli. Poi prende coraggio, mischia le carte, sistema gli interpeti e trova tre punti d'oro per la corsa salvezza.