Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Rai Radio 1: "I tatuaggi di Nainggolan? A lui stanno bene, su di me un po’ meno, ma ad un tatuaggio coi quattro mori in caso di Europa potrei pensarci, assolutamente sì. Come sto in Sardegna? Benissimo, è un paradiso. È quasi superfluo dire quanto si sta bene. Cosa so dire in sardo? Eja. Cannonau? Come se piovesse! Scherzo, con i dolci ci sta bene. Il ‘casu marzu’? Non l’ho assaggiato, ho mangiato quello fatto in una sacca".