Inter, l'estate delle incognite: l'addio di Inzaghi è più grave di quello di Conte. Leoni e Bonny possono bastare a Chivu?

Potremmo ribattezzare così questa fase a cavallo tra la conclusione di una stagione - che è passata in pochi giorni dall'illusione di fare qualcosa di epico al tracollo – all'inizio di una nuova era accolta con enorme scetticismo da gran parte dell'ambiente calcistico. Indipendentemente dall'epilogo della finale di Champions League e dalla scelta di trasferirsi in un campionato di secondo piano,, essendo partito pure lui dalla gavetta nel settore giovanile di un grande club per poi spiccare il volo., una volta affermatosi come uno dei tecnici più promettenti alla guida della Primavera della Lazio,e pesanti e a valorizzare tantissimi degli investimenti – spesso a basso costo – che i club nei quali ha allenato gli hanno messo a disposizione.messo in atto dalla vecchia proprietà di Suning.Senza dimenticare il colpaccio Calhanoglu a parametro zero.in una dimensione del peso specifico del club nerazzurro.Sucic e Luis Henrique sono due giocatori che portano freschezza e nuove soluzioni, ma che non possono definirsi giovanissimi da scoprire – sono rispettivamente un 2003 e un 2001 già con una discreta esperienza – e che andranno tuttavia valutati e misurati in un campionato che, pur non attraversando il suo momento migliore, tatticamente ha mandato in crisi colleghi ben più celebrati.(Leoni, Bonny, il ritorno di Pio Esposito, per fare degli esempi)La sensazione crescente è che, dopo un anno di fisiologico adattamento al nuovo contesto, il fondo statunitenseAlmeno a livello di campionato italiano. Un obiettivo tutt'altro che semplice da conseguire, alla luce dei profondi cambiamenti che stanno toccando altre competitors e del sensibile rafforzamento che sta toccando il Napoli. Servirà sbagliare poco o nulla, confidando che Chivu dimostri da subito doti da fuoriclasse nel saper trasferire il suo carisma e la sua leadership da calciatore in una nuova veste.Tutto possibile e fattibile, ci mancherebbe. Ma almeno oggi concedeteci di avere qualche dubbio.