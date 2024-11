Getty Images

Il match in scenadellamette di fronte ildi Davidee ildi Paulo. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:FABBRIMELI – ALASSIOIV: GALIPO’VAR: AURELIANOAVAR: DI PAOLORete annullata al Cagliari: ottimo lavoro da parte di Piccoli che supera Maignan con uno scavetto, ma il centravanti della formazione aveva anticipato troppo i suoi movimenti per prendere il tempo sia a Thiaw che Pavlovic, abili a mantenere la linea a mandare l'attaccante di Nicola in fuorigioco

Cagliari che la sblocca subito con Zortea, bravo a raccogliere un pallone vagante dopo un corner di Viola. Il difensore si coordina in area e batte Maignan con un destro perfetto all'angolino. Tuttavia, ci sono dubbi sul mancato intervento da parte del VAR che avrebbe dovuto sottolineare la posizione di sospetto fuorigioco da parte di Zito Luvumbo, che oscurerebbe la sua visuale a Maignan che non ha nemmeno provato a tuffarsi sulla conclusione di Zortea, non avendola vista partire