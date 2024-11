Milan, Musah unico: sarà la soluzione decisiva per Fonseca

– datato 2009 e contrassegnato dalla doppietta di Alexandre Pato –. E’ solamente la seconda volta, in tutta la storia rossonera, che il club di Via Aldo Rossi esce trionfante dalla trasferta spagnola in quel della Capitale contro i Blancos., capace di incastrare la formazione offensiva di Ancelotti, rimasta imbrigliata nella ragnatela disegnata dall’allenatore rossonero.– almeno in presentazione di gara -,ai fini del successo meneghino(arrivato per 20 milioni di euro dopo una lunga trattativa nell'estate del 2023 con il Valencia), vero e proprio muro di ogni giocata proveniente dalla fascia sinistra d’attacco delle Merengues.

Il centrocampista americano, schierato dal 1’ per la terza volta in stagione (dopo le gare contro Parma e Napoli), ha risposto alle critiche arrivate dopo l’incolore prestazione di San Siro contro i partenopei guidati da Antonio Conte.unfondamentale per evitare che il numero 2 all’ultimo Pallone d’Oro possa pungere più del dovuto alla retroguardia rossonera. Difesa alta, linee tenute con precisione e in spazi stretti, non dando possibilità alla qualità delle Merengues di venire fuori nel suo massimo splendore., come dimostra la sua heatmap. Spulciando i dati a disposizione, nei 96 minuti disputati a Madrid ha commesso solamente due falli, subendone uno, ma ha soprattutto tentato ventiquattro passaggi, commettendo due errori in totale, arrivando a una percentuale molto vicina al 92% di passaggi portati a termine.

, dando maggior libertà di azione anche a Reijnders, vero e proprio uomo in più del Milan di Fonseca. Azioni di pressing, di rincorsa, ha sfoggiato qualità che già erano presenti all’interno del suo bagagliaio tecnico, mostrando una prova di assoluto livello in un palcoscenico così importante come quello del Bernabeu. Chiaro come la sfida di Champions League sia solo un primo passo compiuto dall’americano, ma

Lo stesso nazionale statunitense ha fornito una prima indicazione post partita: "Noi abbiamo giocato molto bene contro il Napoli, non eravamo preoccupati per il futuro e sapevamo di essere pericolosi. La mia posizione ideale è box-to-box, numero 8.". Tale posizione è nelle sue corde anche per delle caratteristiche uniche nella rosa rossonera.proprio come accaduto in quel di Madrid.(un po’ come accade in Nazionale, dove gioca da quarto in un centrocampo a 4 con difesa e attacco a 3 nelle ultime uscite della compagine di Pochettino)(Reijnders su tutti),. Una vera rivincita per Musah, quasi sparito dai radar in questo primo scorcio di 2024/25.

@cicciostraga7

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui