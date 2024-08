Cagliari, Nicola: "Oggi anche il pareggio ci stava stretto"

Getty Images

Davide, allenatore del, parla a Sky dopo il ko diQueste le sue parole."I ragazzi hanno fatto una partita importante dal punto di vista della produzione del gioco, con tante occasioni, anche a tu per tu con il portiere, penso a quelle di Azzi. Però la Serie A è questa, sicuramente dobbiamo migliorare: se produci così tanto devi anche fare gol, mentre dall'altra parte serve essere più attenti sui calci piazzati, abbiamo concesso davvero troppo. Venire a Lecce e creare le occasioni avute dal Cagliari stasera non è semplice. Anche perché sono state chance chiare, clamorose e certe. Con due giorni in meno di recupero la squadra ha dimostrato che sta lavorando bene, poi gli episodi cambiano la dinamica. Quando sono rimasti in dieci si sono chiusi dietro per limitare gli spazi tra le linee. Dobbiamo rendere il giro palla più veloce e qualitativo, migliorare l’uno contro uno. Anche un pareggio oggi ci avrebbe innervosito, figuriamoci la sconfitta".

"Quando hai meno spazio diventa più difficile giocare, serve essere più veloci ma senza essere frenetici. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni non solo per pareggiare ma anche per portarla dalla nostra. Nel calcio però conta quanto si trasforma in gol, su questo dobbiamo migliorare. Quando loro sono rimasti in dieci la partita l’abbiamo fatta prevalentemente noi, però loro si sono chiusi. Noi dobbiamo trovare maggiore qualità nella ricerca degli esterni per metterli nelle condizioni migliori, ma anche nella scelta dell’ultimo passaggio".