Cagliari, Nicola: "Squadra sfacciata, non posso lamentarmi dei ragazzi. Dobbiamo salvarci"

L'allenatore del Cagliariha parlato a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Bologna."Stasera, a parte i due gol presi che sono stati un po' particolari e sui quali lavoreremo, il Cagliari ha giocato in modo sfacciato come avevo chiesto. Hanno dato tutto, con degli errori. Non siamo riusciti a trovare il gol, spingendo il vento dalla nostra parte. Peccato non aver segnato, nonostante le occasioni create".SPIRITO - "Il nucleo principale è lo stesso, hanno una mentalità giusta. Non mi posso lamentare, per quanto fatto dai ragazzi in allenamento e in partita. Sappiamo che ci dobbiamo salvare, dobbiamo sfruttare le occasioni per fare punti anche contro squadre importanti. Questo è il nostro campionato, dobbiamo lottare contro chiunque per raggiungere il nostro obiettivo e i ragazzi lo stanno facendo".

"I numeri ce li dobbiamo anche creare, non abbiamo giocatori che da anni fanno 15/20 gol a stagione. Abbiamo giovani che vanno tutelati e aspettati. Dobbiamo avere l'ambizione di creare gioco, ben sapendo quale sia il nostro obiettivo e che ce lo dobbiamo sudare. Prova volenterosa oggi, ma abbiamo commesso qualche errore in avanti. Abbiamo cercato di fare la partita dal primo all'ultimo minuto, poi ci sono anche gli avversari con la loro prestazione".