Cagliari, le pagelle di CM: Viola inesistente, Prati spreca la sua occasione. Adopo indispensabile

Cagliari-Bologna 0-2: come a Udinese subisce gol su un tiro sul suo palo. Da rivedere anche in occasione del secondo gol, anch'esso sul suo palo.: Orsolini è un brutto cliente che raramente è stato contenuto.(dal 28' s.t: entra e limita Orsolini).si fa ingannare da Orsolini nell'uno contro uno che ha portato al gol.: il più attento tra i tre ma ciò non basta per la sufficienza.: quasi sempre in crisi per via di un Ndoye veramente in giornata.: non è stato capace di sfruttare l'occasione che cercava da tempo. A tratti troppo irruento.

(dal 14' s.t: con il suo ingresso cambia la musica nel centrocampo sardo. Indispensabile).: se la squadra non si sgretola in mezzo al campo è per merito suo.: spesso fuori dal gioco, spesso costretto a rientrare per dare una mano alla difesa.(dal 28' s.t: dovrebbe entrare per spaccare la partita con la sua velocità ma ciò non è accaduto).: quest'oggi il suo genio non si è acceso. Troppe palle sbagliate, non da lui.(dal 14' s.t: entra e ci prova in tutti i modi anche se ha a disposizione veramente pochi palloni).

: dalle sue parti Ndoye e Miranda fanno quello che vogliono.(dal 14' s.t: non giocava da fine agosto, entra con buona verve ma nulla più).: il solito lottatore che però non ha trovato la via del gol anche per via di un attento Skorupski.: mischia le carte, forse anche troppo. Non capisce che Gaetano è fuori posizione e tarda ad effettuare i cambi.