Cagliari: Razvan Marin piace a Nicola mentre Yerry Mina è al passo d’addio. Con l’arrivo di Sherri a salutare sarà Radunovic?

La preparazione del Cagliari di Davide Nicola entra nel vivo con il. Ai già presenti in Sardegna si sono uniti quest’oggi i ragazzi impegnati con le rispettive nazionali, ad eccezione fatta di Yerry Mina, che visto l’approdo in finale ha ottenuto qualche giorno di riposo in più. Da oggi quindi il neo allenatore rossoblù potrà, capendo anche chi con molta probabilità verrà tagliato fuori dal progetto, visto che sono partiti in ritiro ben 31 giocatori.

. Il difensore colombiano ha ottenuto sì qualche giorno di riposo in più ma è anche vero ha una clausola rescissoria di due milioni di euro e la sua volontà non è mai stata ben chiara. Urge capire il suo futuro ben presto, anche perché in caso bisognerà rivedere il pacchetto difensivo. Le voci sono quelle che Mina potrebbe addirittura non aggregarsi il gruppo, accettando da subito l’offerta dei brasiliani del Vasco Da Gama.Tra i partenti c’è, portiere artefice della promozione in Serie A. L’ormai ruolo di vice non è di gradimento per il serbo, che ha deciso di valutare le offerte percepite dalla serie cadetta e dalla massima serie serba. L’ulteriore conferma del suo addio arriva anche dal fatto che il Cagliari ha ormai fissato le, portiere albanese, classe 1997, che arriva a titolo definitivo dall’Egnatia per una cifra intorno ai 300.000 euro più il 10% sulla futura rivendita. Domani, visite permettendo, sarà il giorno della firma - contratto triennale per lui - e del ritrovo in Valle d’Aosta per conoscere i nuovi compagni ed iniziare l’avventura italiana.

Chi ha espresso il desiderio di rimanere in Sardegna èche, dopo un ottimo europeo,con la maglia del Cagliari. A convincere il giocatore rumeno è stato anche l’arrivo di Davide Nicola, con cui ha lavorato negli ultimi mesi con la maglia dell’Empoli. Marin andrebbe a garantire maggiore tecnica al centrocampo e rappresenterebbe “l’acquisto” di esperienza che tanto servirebbe alla mediana rossoblù. Il giocatore e la società continuano intanto a ricevere delle offerte dall’estero (soprattutto dalla Premier League) ed hanno deciso di sedersi a tavolino ogni volta per prendere insieme la migliore decisione. Il rumeno nel frattempo firmerà il rinnovo di, in modo tale che entrambe le parti possano decidere con calma il giusto futuro. I primi a bussare alla porta sono stati i greci del Paok Salonicco di Lucescu ma l’offerta, almeno momentaneamente, è stata rimandata al mittente.

I tifosi intanto continuano a. Il centrocampista andrà in ritiro con il Napoli ed Antonio Conte deciderà a breve il suo futuro. Il ragazzo non avrà garantito il posto di titolare ed è proprio questo fattore che potrebbe risultare decisivo per il suo eventuale addio. In caso non sarà un prestito ma una cessione a titolo definitivo ed il Cagliari si piazza in pole position grazie, soprattutto, alla volontà dello stesso Gaetano. Intanto il direttore sportivo Nereo Bonato si sta muovendo per piazzare alcune operazioni in uscita e liberare in caso tutti gli slot (e soldi) necessari.