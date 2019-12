Il Cagliari batte la Sampdoria nel posticipo della 14esima giornata di campionato in Serie A e vola al quarto posto in classifica insieme alla Roma. La doppietta di Quagliarella e il gol di Gaston Ramirez non bastano ai blucerchiati, che si fanno rimontare da 1-3 a 4-3. Nainggolan guida la rimonta dei sardi, che pareggiano grazie alla doppietta di Joao Pedro prima della rete decisiva segnata nel finale dal neo-entrato Cerri.