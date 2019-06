Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto dal Chievoverona del calciatore Fabrizio Cacciatore che si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo firmando un contratto sino al 2020.



Cacciatore ha vestito la maglia del Cagliari nella stagione appena trascorsa. Arrivato in Sardegna lo scorso gennaio, ha messo a disposizione del gruppo la sua esperienza e professionalità per tutta la seconda parte del 2018-19. Elemento duttile, si è distinto sia nel suo ruolo naturale di esterno destro in una difesa a quattro, sia come terzo del trio di retroguardia.



Abile in fase di contenimento, è riuscito a farsi valere anche in quella di propulsione, dove ha effettuato cross pericolosi a beneficio degli attaccanti. Suo il traversone dalla destra, effettuato col piede mancino, per il gol di apertura di Joao Pedro nell’importante vittoria casalinga contro la Fiorentina.



Congratulazioni e in bocca al lupo, Fabrizio!