Cagliari-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ilper approfittare del momentaccio della peggior difesa della Serie A, ilper riprendersi ed evitare il sorpasso da parte degli avversari: questi sono i temi della sfida che apre la quattordicesima giornata di campionato tra sardi e scaligeri alla Unipol Domus, un incrocio estremamente importante per le formazioni di Nicola e Zanetti accomunate da un primo terzo di stagione a singhiozzo nonostante qualche sprazzo interessante.

Partita: Cagliari-Verona

Data: venerdì 29 novembre 2024

Orario: 20:45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.: Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric; Tengstedt, Mosquera. Allenatore: Zanetti.- Soliti ballottaggi nel Cagliari con Marin che pressa Adopo e Makoumbou e Gaetano che se la gioca con Viola. Occhio anche a Obert che potrebbe insidiare Augello. Nel Verona, che ha recentemente cambiato modulo passando alla difesa a tre, meno spazio per Lazovic e Suslov che rimangono comunque alternative valide da considerare in caso di ritorno ad un modulo con ali e terzini. Sarr insidia Mosquera in attacco.

- Cagliari-Verona è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

Telecronaca affidata a Luca Farina, commento tecnico di Emanuele Giaccherini.