. Questo l’obiettivo del Cagliari ad ormai due giornate dalla fine del campionato regolare. Sei punti a disposizione, sei punti da conquistare per evitare di avere altri rimpianti.. Certo, perché con qualche errore in meno, o con un Ranieri in più ad inizio anno, la situazione in classifica sarebbe certamente diversa. Non bisogna piangere sul latte versate, questo è vero, ma a volte è veramente difficile pensarci, soprattutto quando la distanza davanti è veramente così poca.Il quarto posto è un’occasione ghiotta, sia per ricaricare leggermente le pile sia per preparare al meglio i playoff, che sappiamo come essere un campionato a parte. La posizione in classifica serve solamente ad entrare direttamente in semifinale ma soprattutto evitare eliminazioni dovute ad eventuali pareggi., in modo tale da partire “sfavoriti” sulla “carta classifica” solamente con il Bari, ormai ad un passo dall’essere sicuro dal terzo posto. Il Südtirol dista sempre tre punti ed in caso di loro errori bisogna essere pronti ad effettuare il sorpasso. Occhio però perché il Parma a pari punti potrebbe invece approfittare di eventuali errori rossoblù.La vittoria per 5 a 0 in casa del Perugia è stata utile per tenere alto il morale in casa Cagliari e per dimostrare agli altri che nonostante i vari problemi i rossoblù sanno essere pericolosi anche in trasferta. Certo, i padroni di casa si sono dati un po’ la zappa sui piedi con tanti errori individuali ma ciò non toglie l’importanza di questa splendida vittoria., giocatore fondamentale per il gioco dei sardi.Restano quindi due gare da giocare, quella contro il Palermo di domani e quella contro il Cosenza. Due squadre che stanno lottando per i loro rispettivi obiettivi, i playoff e per la non retrocessione. Ecco perchée nulla sarà scontato. Mister Ranieri a tal riguardo è stato ben chiaro, chi non sarà concentrato non sarà della partita. Questo non vale solo per gli allenamenti ma anche per chi scenderà in campo contro i siciliani, dovessero passare anche solamente cinque minuti di gioco.Il, partita dal valore doppio. A loro mancherà il bomber Brunori, ex obiettivo anche del Cagliari e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio. Non bisogna pensare però alle loro assenze o altro, bisogna pensare di fare da subito la voce grossa.e questo per il peruviano potrebbe essere uno stimolo in più. Con lui davanti potrebbe giocare nuovamente Pavoletti, per puntare all’esperienza, mentre dietro le punte il preziosissimo Mancosu. Ranieri recupera anche Nahitan Nandez, una bella notizia anche in vista playoff.Domani servono i tre punti, senza se e senza ma.