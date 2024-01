Cairo gela il mercato: 'Buongiorno non lo vendo. Ha rinnovato e rimarrà con noi'

Ilnon fa sconti e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro per. L'interesse delè concreto, quello delanche, ma ve l'abbiamo raccontato () nei minimi dettagli:ha un progetto ben preciso per colui che oggi è di fatto il capitano morale della squadra allenata da Ivan Juric. E il patron granata, anche a mezzo stampa, ha voluto ribadire la sua posizione.Intervistato da Tuttosport, infatti, il numero 1 della società torinese ha sottolineato la centralità del difensore classe 1999 nell'attuale progetto tecnico rimandando ogni decisione a fine stagione: "L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo:Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: “Per noi sei e sarai importantissimo”.I rapporti con l'agente Beppe Riso sono ottimi. Ma anche con il Milan, eh".che però al momento non sono apparse all'orizzonte. Per strappare il difensore italiano, arrivato alla sua miglior stagione, con l'Europeo che potrebbe vederlo protagonista a giugno con l'Italia,come ad esempio sta provando a fare il Milan in queste ore,altrimenti i discorsi saranno rimandati a giugno quando non solopotrebbero tornare alla carica, ma quando anche diversi club di Premier potrebbero partecipare a un'asta che farebbe solo felice la società granata. E arrivare a Buongiorno, allora, sarà ancor più complicato.