Torino, nessuno sconto per Buongiorno: le richieste di Cairo e un copione già visto con Bremer

Dopo i giorni di Radu Dragusin,al centro di numerosissimi rumors, trattative e offerte. Si tratta di, classe 1999 di proprietà delche già la scorsa estate era arrivato a un passo dal dire addio (era fatta con l'Atalanta nei discorsi che poi hanno portato Duvan Zapata alla corte di Juric) salvo poi far saltare tutto per rimanere in maglia granata. Dopo i rumors che però guardano alla prossima estate e che vedono Inter e Juve interessatissime (), c'è chi sta provando ad anticipare la concorrenza come il Napoli, ma soprattutto ilNon abbiamo fatto un nome a caso, perché proprio il trasferimento didal Genoa al Tottenham, con una valutazione di 30 milioni di euro più Spence come contropartita, è vista dal patron granata come la cartina di tornasole di quanto si può chiedere per il cartellino di BuongiornoFinora chiunque abbia bussato alla porta della presidenza del TorinoChe sia Colombo (Milan) o che sia Ostigaard (Napoli) almeno per il momento il club granata non vuole concedere alcun tipo di sconto sulla valutazione finale.e dei suoi fanta milioni sullo sfondo per un'asta che nessuno dei club interessati vorrebbe.e messo in atto soltanto due anni fa con, trattato e conteso da Inter e Juve e per cui alla fine è stata accettata semplicemente l'offerta più alta, quella bianconera, che da una valutazione iniziale di 35 milioni è salita ad addirittura 41 milioni + 3,6 milioni di oneri e altri 8 milioni di bonus per un totale di (se entreranno tutti i bonus) 52,6 milioni.