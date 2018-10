". E' contenuta in queste parole la soluzione dell'unico enigma di formazione che Gennaroo spera di sciogliere nelle prossime ore, in avvicinamento a un derby che vale già una prima fetta di stagione., uno degli spauracchi principali del Milan nella stracittadina di domenica, in un San Siro stracolmo?- Un dubbio che il tecnico rossonero si trascinerà fino all'ultimo ma che in realtà pare essere già risolto, provando a leggere in altre dichiarazioni rese da Gattuso in conferenza stampa: ", dobbiamo cercare chi sta meglio e chi la sente meno. Chi riesce a darci qualità, non dobbiamo pensare solo a Perisic, dobbiamo fare una partita con personalità. Ho già scelto, non vado alla ricerca dell'esperienza.. Non ha paura di crossare, non ha paura di difendere. Ignazio lo conoscete tutto, dentro e fuori dal campo ci sta dando tanto".- Una decisione presa sulla base delle caratteristiche del giovane esterno rossonero, lontano dai livelli di continuità di rendimento della scorsa sorprendente stagione, ma, piuttosto che optare per un approccio più difensivo. Abate avrà pure 13 derby all'attivo e 276 presenze in Serie A all'attivo (contro le due stracittadine e le 46 apparizione di Calabria), ma per l'allenatore rossonero c'è un solo modo per prendersi il derby e spiccare il volo: avere coraggio.