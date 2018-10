. E’ il risultato del sondaggio che calciomercato.com ha pensato per i suoi lettori. Gli 11 ruoli più l’allenatore del derby di domani sera. Vediamo come sono andati caso per caso, basandoci sulle percentuali.55,5 a 45,5.Vince il meno esperto, forse perché è riuscito a dare un gioco visibile alla sua squadra, mentre l’Inter ancora stenta sul piano della manovra.62,5 a 37,5.Lo sloveno meglio di Gigio, anche se in questo inizio di stagione il milanista sembra più continuo di un anno fa. Ma Handanovic, nonostante un paio di brutti errori, è considerato una garanzia.Non sappiamo ancora se Spalletti sceglierà il croato o D’Ambrosio. Noi abbiamo puntato su Vrsaljko che ha sommato molte preferenze in più del giovane rossonero sfruttando anche l’ottimo Mondiale.Nettamente lo slovacco sul milanista. E’ uno dei difensori più affidabili d’Europa.E’ uno dei duelli più incerti. La preferenza per il capitano rossonero è di pochi punti.Anche in questo caso c’è un dubbio: Laxalt o Rodriguez. Nel duello abbiamo scelto l’uruguayano, che ha perso in modo evidente. Asamoah è diventato in fretta un punto fermo per Spalletti.Anche se il belga non è ancora al top, vince la sfida col milanista.E’ l’unico duello che non è mai stato in dubbio. Il milanista incide di più nella sua squadra rispetto all’interista.I nostri lettori hanno preferito un regista adattato a un regista puro, forse per la tecnica, forse per la capacità del croato di calarsi nel nuovo ruolo che Spalletti gli ha cucito addosso.Le ultime prestazioni dello spagnolo hanno impressionato, anche se pure l’interista è in ottime condizioni.Fiducia al croato, nonostante il suo periodo di forma non eccellente.E’ il duello più affascinante e il Pipita lo vince nettamente.