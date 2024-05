Calafiori alla Juve? Quali possono essere le contropartite per il Bologna

In estate la Juventus ha in mente di cambiare qualcosa in difesa: Alex Sandro può partire, se dovessero arrivare offerte importanti per Bremer verranno valutate e lì dietro potrebbe esserci una mezza rivoluzione., che dopo l'esperienza in Svizzera al Basilea è tornato in Italia e ha fatto una grande stagione con la maglia del Bologna.- I bianconeri hanno avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione e gli eventuali costi, la richiesta dei rossoblù si aggira intorno ai 25 milioni di euro ma la Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo qualche contropartita: al Bologna piace, terzino classe 2002 cresciuto nel Novara e in questa stagione in prestito in Serie B al Pisa di Aquilani; un'altra idea è quella di provare a inserire nell'affare anche, ma l'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio del giocatore.

- Non solo Juventus, perché su Calafiori; il giocatore però preferirebbe rimanere in Italia e in questo senso darebbe priorità ai bianconeri.: l'allenatore che lo ha rilanciato a Bologna ha un accordo verbale con la Juve, se dovesse andare a Torino vorrebbe portarsi dietro anche Calafiori come nuovo giocatore bianconero.