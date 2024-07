Getty Images

Bonucci: "Volevo Calafiori alla Juventus. Chiesa? Deve farsi un esame interiore"

Leonardo Bonucci applaude il Napoli: "Che colpi Buongiorno e Conte". Ha un rimpianto per la sua Juventus: "Avrei voluto Calafiori". E dà un consiglio a Federico Chiesa: "Deve capire cosa vuole fare".



Nei mesi scorsi si è conclusa l'avventura da calciatore dell'ormai ex difensore classe 1987, che dopo la Juventus ha giocato l'ultima stagione prima all'Union Berlino e poi al Fenerbahce.



Bonucci ha parlato a Sky Sport dal Giffoni Film Festival di Valle Piana e ha toccato vari argomenti riguardanti la prossima Serie A, il calciomercato e anche il suo stesso futuro. E proprio da lì partito: "Lunedì si comincia a fare sul serio. Oggi segna il passaggio dall'essere calciatore a un futuro che mi auguro possa essere bello e intenso. Mi piacerà essere un mix tra gli allenatori che ho avuto. Ho avuto la fortuna di essere allenatore da grandissimi e da tutti cercherò di prendere un po'. Poi sarà il campo a giudicare".