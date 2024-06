Calafiori ha scelto la Juventus: c'è l'accordo sul contratto, il Bologna pensa a Kean

. Dopo la fenomenale stagione con il Bologna, chiusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League e con la convocazione per gli Europei, il difensore scuola Roma è pronto a fare il grande salto e giocarsi le sue carte in una storica big del nostro campionato come la Vecchia Signora. Non sarà una trattativa semplice per Cristiano Giuntoli, visti gli ostacoli posti dall’amministratore delegato felsineo(superiore ai 25 milioni di euro preventivati dall’area mercato bianconera)

La motivazione, in realtà, è estremamente semplice:Una strategia precisa degli emiliani che, con ogni probabilità, attenderanno il termine degli Europei per far lievitare la già importante valutazione di Calafiori, aumentando il margine di guadagno., una cifra che supera le attuali disponibilità economiche della società piemontese, pronta a studiare una soluzione alternativa per abbassare il lato cash.

. Moise Kean - proposto anche all'Atletico Madrid nella trattativa per Morata - ha un ingaggio, che sfrutta ancora i vantaggi del decreto crescita, pari a 4 milioni di euro annui netti (6 lordi circa), con l'ammortamento arriva a sfiorare i circa 10 milioni annui: l’idea di Cristiano Giuntoli è di realizzare circa 15 milioni dalla sua cessione. Ma se di interessi concreti non si può parlare (qualche sondaggio da parte della Fiorentina), ecco che, come riportato anche da Tuttosport,- il suo agente Alessandro Lucci ha trovato un’intesa di massima con Cristiano Giuntoli per un contratto di cinque anni da circa 2/2,5 milioni di euro a stagione -. Per Moise, sarebbe l’opportunità per rilanciarsi, dopo un’annata conclusa con zero reti stagionali, avendo anche l’opportunità di misurarsi con una vetrina importante come la Champions League. Kean diventerebbe, specialmente in caso di cessione di Zirkzee, la pedina di spicco dello scacchiere offensivo di Italiano. Non si è ancora scesi nel concreto di un’operazione (comunque complicata dall’ingaggio e dall’ammortamento della punta bianconera), ma la manifestazione d’interesse è arrivata.Dopo gli Europei, i discorsi tra Giuntoli e Sartori riprenderanno: