Juventus-Calafiori, intesa per il contratto. La verità sulla percentuale al Basilea, le contropartite e quei 30 milioni…

Redazione Calciomercato

Un’estate italiana cantava Gianna Nannini. Un’estate italiana è quella che vuole vivere Riccardo Calafiori: il suo primo Europeo con la maglia azzurra e poi la scelta per il futuro con la Juventus come priorità assoluta rispetto al forte interesse del Bayer Leverkusen. Il difensore romano vuole continuare a lavorare per Thiago Motta ovvero l’allenatore che più di tutti ne ha capito e valorizzato il potenziale.La Juventus vuole Riccardo Calafiori perché mancino e bravo nel fare ripartire l’azione. Dal basso o palla al piede. Non è un caso che nell’ultima stagione abbia trovato ben 5 assist decisivi con la maglia del Bologna.

La prossima sarà una settimana chiave, se non decisiva, per cercare di definire la trattativa tra Juventus e Bologna per Calafiori.. Quali? Barbieri, Facundo Gonzalez o Nicolussi Caviglia possono essere i nomi giusti. Per un’estate italiana con Calafiori protagonista.