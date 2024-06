Calafiori promosso a metà: il record e il paragone con Maldini

AFP via Getty Images

Tra i tanti volti nuovi dellacheha presentato all'esordio di, spicca Riccardo. Il difensore delsi è preso la titolarità e non ha steccato la gara con. Schierato di fianco a, ha giocato da veterano nonostante la tenera età e si è messo in luce per le caratteristiche che lo hanno consacrato anche in Serie A comeSpavaldo, pulito tecnicamente e intraprendente, Calafiori è stato utile nell'impostazione e preciso nelle chiusure.Nel finale infatti ha sbagliato un intervento, ha concesso un comodo stop in area ae solo l'intervento diha evitato il patatrac. Un errore questo che non scalfisce la sua buona prestazione ma sul quale ci sarà ovviamente da tornare per migliorare.

Apprezzamenti per Calafiori sono piovuti un po' dappertutto. Sui social, dai media esteri, tutti hanno elogiato questo giocatore magari meno conosciuto rispetto agli altri. Alcuni hanno addirittura azzardatochiedendosi se il giocatore del Bologna, cercato anche dalla, sia una sorta diNumeri alla mano,. Il primo? Paolo, che giocò contro la Germania a 19 anni e 350 giorni. Corsi e ricorsi storici.