Calafiori vuole solo la Juventus: il Bologna fa il prezzo (considerando il Basilea)

Idee chiare per il futuro., dopo la fenomenale stagione con il Bologna, chiusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League e con la convocazione per gli Europei, il difensore scuola Roma è pronto a fare il grande salto. Come scrive Repubblica il Bologna per il momento fa muro, l’amministratore delegato Claudio Fenucci qualche giorno fa ha spento sul nascere le voci sul possibile addio, mae raggiungere Thiago Motta che, di fatto gli ha cambiato la vita calcistica.

Una stima reciproca, Calafiori vuole la Juventus e la Juventus lo ha messo in cima alla lista dei desideri, ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Il Bologna, che salvo sorprese perderà Zirkzeeper convincerlo a lasciar partire il difensore classe 2002, inizialmente aveva messo in preventivo.Il motivo è presto spiegato, il Bologna la scorsa estate ha acquistato Calafiori dal Basilea per 3 milioni di euro, garantendo il 50% (non il 40) sulla futuro rivendita, di fatto il margine di guadagno alle cifre considerate dalla Juventus è limitato.: un Europeo sulla cresta dell'onda (dopo la prova contro l'Albania Calafiori è stato celebrato persino dal New York Times) può far schizzare il prezzo del cartellino e attirare club con grande disponibilità economica (come il Tottenham). Se sarà costretto a cedere Calafiori il Bologna lo farà al migliore offerente.

Il futuro è tutto di Calafiori, che Fabio Capello, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha paragonato a Sergio Ramos: "Calafiori mi ha impressionato anche la personalità mostrata a Dortmund. Non sembrava un debuttante a un Europeo e un quasi esordiente con la maglia dell’Italia. Un po’ quello e un po’ l’intraprendenza con la palla nei piedi. Se devo paragonare il difensore del Bologna a un giocatore del passato,. Nel 2006-07, nella mia seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid, ho allenato lo spagnolo, arrivato la stagione precedente dal Siviglia. Calafiori, proprio come Ramos, si è trasformato da terzino in centrale.