Calcio e Finanza - Spettatori allo stadio: comandano Germania e Inghilterra, ma l'Italia cresce ed è sul podio

"Il calcio è dei tifosi": è questo il mantra che tutti gli addetti ai lavori ripetono sullo sport più praticato al mondo. E i numeri parlano chiaro:, grazie anche alle indiscrezioni e alle cifre rese note dai club e dalle rispettive leghe, riguarda proprioSe si considerano i 5 campionati maggiori, è chiaro il dominio di. Maè lì e si è messa dietro ancora una volta laspagnola.

A trainare laè soprattutto il famoso muro giallo del. Il campionato tedesco è in testa in termini di media spettatori, conper ciascuna partita disputata nel corso del campionato 2023/24. A un'incollatura la. Lasupera ia partita per la prima volta dal 1997/98 e si mette davanti alla. Ultima lafrancese che ha chiuso con- Diverso il discorso sullaIn base a questa classifica infatti lasupera lain vetta (), al terzo posto sale laUn aumento, quello dei francesi, che si nota anche nel confronto con la stagione 2022/23:

I dati della Bundesliga risentono di quelli di. I due club, nella stagione 2023/24, hanno sempre riempito i rispettivi stadi con una media rispettivamente diSul podio, ila partita, davanti aiDietro ai nerazzurri, si piazzano). Nella top 10, c'è spazio anche per la