Si chiama, nasce a Miami ma l'idea è tutta italiana. A crearla l'agente sportivo Alessio Sundas che direttamente dagli States ha dato concretezza a un progetto che promette di rivoluzionare la crescita e la formazione di ogni giovane calciatore.Si tratta in pratica di un'app, presto disponibile per tutti i principali sistemi operativi, che grazie ad un complesso sistema di algoritmi aiuterà ogni atleta a capire realmente quanto vale e dove deve migliorarsi, confrontando le sue prestazioni con quelle dei grandi campioni.I dati dei top players mondiali, a cui viene data un’unità di misura specifica, vengono proposti come termine di confronto per il giovane aspirante calciatore, che compila in autonomia tutti i suoi dati e carica i coefficienti delle partite raffrontandoli poi con quelli dei campioni. In questo modoI dati dell'utente vengono inoltre immessi in un portale dedicato permettendo ai club di tutto il mondo di conoscere la reale efficacia del calciatore, prima ancora di sottoporlo ad un eventuale provino. Tutto smart, tutto digitale.Lo staff che ha creato questa app ha lavorato mesi per organizzare i dati, divisi per ruolo, che permettono la creazione di una carta d’identità del giocatore, una scheda tecnica che ne consenta la presentazione a club, dirigenti e allenatori. Il portale e l'app sono vicine al debutto, per la gioia e la curiosità dei giovani che al calcio vogliono guardare come ad una opportunità di lavoro, che vogliono capire il proprio valore su criteri tecnici, e per ampliare a dismisura la partecipazione e accorciare la distanza con il mondo sempre remoto, inarrivabile e un po' magico dei più carismatici top players.