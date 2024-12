Calcio in lutto in Inghilterra: Kaylen Dennis muore in campo a 17 anni

We are devastated to learn of the passing away of one of our U23 players, Kaylen Dennis during a game at the weekend.



We send our deepest condolences to his family, friends, teammates and everyone that knew him.

La comunità calcistica inglese è stata scossa da una tragedia che ha visto la prematura scomparsa della giovane promessa. Il giovane talento si è accasciato improvvisamente in campo, lasciando soccorritori e compagni impotenti di fronte a un destino crudele. Nonostante i tempestivi interventi di emergenza, non c'è stato nulla da fare per salvarlo.Il dolore della famiglia di Dennis è stato incommensurabile e, nel rispetto del momento difficile, si è scelta la via del silenzio. A rompere questo silenzio è stato Rhian Brewster, cugino di Kaylen e attaccante dello Sheffield United. Durante una partita di Championship contro il Millwall, Brewster ha segnato un gol che ha dedicato al cugino scomparso. Con un gesto toccante, ha indicato il cielo, ricordando la giovane vita spezzata prematuramente. Ai microfoni della BBC Radio Sheffield, Brewster ha espresso il suo dolore: "Voglio dedicare quella rete a mio cugino più giovane. È morto oggi prima della partita, quindi è un gol che celebro per lui e la famiglia. È un momento molto difficile per tutti noi, ma ho giocato per lui oggi, ed ero molto felice di venire via con un gol, e questo è per lui".Il club di Kaylen Dennis, il Walthamstow Football Club, ha voluto omaggiarlo con un messaggio toccante pubblicato sui social: "Siamo devastati nell'apprendere della morte di uno dei nostri giocatori U23, Kaylen Dennis durante una partita. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e a tutti coloro che lo conoscevano". Le cause del decesso non sono state ancora rese note, e il malore resta avvolto nel mistero.