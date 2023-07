Si è spento all'età di 68 anni Vincenzo D'Amico, centrocampista offensivo della Lazio campione d'Italia nella stagione 1973-74, quando era il "Golden Boy" biancoceleste. Considerato una bandiera della squadra capitolina, D'Amico ha lasciato il calcio con un biennio alla Ternana per poi diventare allenatore e dirigente. A lui si deve la rinascita, nel 21esimo secolo, della squadra della sua città natale, il Latina.



LA CAUSA DELLA MORTE - All'inizio di maggio D'Amico aveva annunciato su Facebook di lottare contro un cancro: "Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!"



IL CORDOGLIO DELLA LAZIO - "Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Vincenzo D'Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74. Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società, Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia. D'Amico ha giocato nella Lazio dal 1971 al 1980 e, dopo un anno al Torino, dal 1981 al 1986: mai ha fatto mancare passione, impegno e dedizione ai colori biancocelesti. Il presidente Lotito, a nome di tutto il Club, rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze. Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo!"