Calciomercato 2025, le date di apertura e chiusura nei principali campionati: c'è dove finisce a metà febbraio

Laè arrivata: a gennaio le squadre potranno riparare agli errori fatti in estate o mettere una toppa a qualche infortunio che ha colpito le proprie rose. In, come ine in, il mercato, mentre insi parte con l'anno nuovo. Per le leghe maggiori in Europa poi la chiusura è omogenea:Ma nel resto del mondo le date variano e anche di parecchio. Come riporta Transfermarkt, ci sono campionati come quello turco che chiudono addirittura

Vediamo, Paese per Paese, le date di apertura e chiusura del mercato invernale.

: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio: apre il 1° gennaio, chiude il 6 febbraio: apre il 1° gennaio, chiude il 30 gennaio: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio

: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio: apre il 7 gennaio, chiude il 3 febbraio: apre il 10 gennaio, chiude il 17 febbraio: apre il 13 gennaio, chiude l'11 febbraio: apre il 14 gennaio, chiude il 10 febbraio: apre il 15 gennaio, chiude il 17 febbraio: apre il 15 gennaio, chiude l'11 febbraio