Calciomercato al via. Oggi, 2 gennaio, si apre la sessione invernale per la Serie A. L'Italia comincia 24 ore dopo rispetto a Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca, Scozia e Grecia.



IN ITALIA - I club italiani di Serie A, B e C avranno quattro settimane di tempo per formalizzare acquisti e cessioni. La chiusura della sessione è infatti fissata per martedì 31 gennaio, alle ore 20.



INGHILTERRA - La finestra di trattative inglese si chiuderà il 31 gennaio, alle 23 ora britannica (cioè alla mezzanotte del 1° febbraio in Italia).



SPAGNA - In Spagna, la chiusura è stabilita per il 31 gennaio, alle ore 23.



GERMANIA - Per quanto riguarda il calcio tedesco, chiusura il 31 gennaio alle ore 17.



FRANCIA - Oltralpe, il calciomercato è iniziato ieri, lunedi 1° gennaio, e terminerà alle 23.59 del 31 gennaio.



GLI ALTRI PAESI



PORTOGALLO: 3 gennaio-2 febbraio; DANIMARCA: 1 gennaio-31 gennaio; GRECIA: 1 gennaio-31 gennaio; SCOZIA: 1 gennaio-31 gennaio; OLANDA: 3 gennaio-31 gennaio; SVIZZERA: 16 gennaio-15 febbraio; CROAZIA: 18 gennaio-15 febbraio; POLONIA: 29 gennaio-28 febbraio ISRAELE: 3 gennaio-1 febbraio; BELGIO: 4 gennaio-31 gennaio; AUSTRIA: 7 gennaio-6 febbraio; TURCHIA: 12 gennaio-8 febbraio.



DEROGA SVINCOLATI - In Italia, i giocatori che si svincoleranno entro la fine del calciomercato invernale potranno essere tesserati da mercoledì 1° febbraio 2023 a venerdì 24 febbraio 2023, ore 20 (in deroga).