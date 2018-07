Da bambini vi piaceva giocare a pallone in strada, nelle piazze o sui campetti di periferia? E allora! Dopo la tappa all’Arena di Milano, calciomercato.com è sul, dal 13 al 15 luglio. Gli iscritti a www.calciodistrada.it possono darsi battaglia all'insegna dell'ultimo gol o dell'ultimo punto in quattro discipline. Da oggi a domenica sono previsti tornei per ogni disciplina, al termine dei quali verrà eletto un vincitore al giorno., in un torneo finale entusiasmante.Quest'anno si è deciso di fare le cose in grande organizzando un'edizione memorabile dei Giochi del Calcio di Strada, con tante novità e sorprese:con musica, giochi, birra (ma non solo) ed esibizioni di grandissimi musicisti italiani. Calciomercato.com c'è, come partner di Calciatori Brutti, ed è presente con una, per aggiornarvi su, con dirette Facebook e con aggiornamenti live. Vi aspettiamo al nostro stand!