Si è concluso mercoledì sera il tabellonedella seconda edizione del, torneo diche ha visto confrontarsi. Dopo due giornate di torneoha concluso la competizione da imbattuto, portando il team di proprietà del capitano del Milan alla vittoria. In attesa del torneo dedicato a Xbox in arrivo la prossima settimana, abbiamo raccolto le dichiarazioni di Guarnieri.“Si è trattato di un grandissimo torneo: ho avuto l’occasione di confrontarmi con dei player di altissimo livello. Nonostante si tratti di una competizione amichevole, aver vinto è motivo di grande orgoglio perché ci tenevo a far bene. Se aggiungiamo il fatto di esserci riuscito vestendo i colori del Team Romagnoli, la soddisfazione è ancora maggiore”.“Stiamo parlando di un top player, non a caso quest’anno si è posizionato primo nel Global Series Ranking di Playstation. Ci siamo affrontati molto spesso nel corso degli ultimi mesi dando vita sempre a partite bellissime ed equilibrate. Anche questa volta mi ha dato filo da torcere (ride, ndr)”.“Nutro tanta fiducia nei suoi confronti, so quanto ha lavorato e sono sicuro che possa fare molto bene. Sarebbe bello ripetere la vittoria e fare en plein. Farò il tifo per lui!”.“È stato un anno sottotono per diverse ragioni: oltre ai miei demeriti ci sono stati anche fattori esterni, in primis dei problemi di connessione che non mi hanno permesso di performare al cento per cento. Ora la situazione è migliorata, ed è per questo che sono molto fiducioso per il prossimo anno. Sento di aver fatto progressi anche a livello mentale. Io e tutto il team siamo estremamente carichi per il futuro”.