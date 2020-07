TABELLONE PS4

Seconda tappa del, seconda edizione del torneo diche mette a confronto i gamer di alcuni tra i migliori team italiani:. Quattro tappe settimanali, ogni mercoledì, per decretare chi vincerà i due tabelloni, uno dedicato allae uno aL'intero torneo vieneed è commentato da caster d'eccellenza, i pro gamer di Exeed Nello 'Hollywood285' Nigro Matteo 'RiberaRibell' Ribera . Appuntamento ogni mercoledì alle 21.30 per tanto calcio virtuale ma non solo: prima dell'inizio delle partite,- Prosegue il tabellone PS4, che nella prima tappa ha visto il dominio del: Cosimo 'NBD2699' Guarnieri ha trascinato il team del capitano del Milan fino in finale, dove attende la sua avversaria. Si parte dal loser bracket,: gli infortuni, purtroppo, capitano anche nel mondo degli eSports e a Campagnani vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione. Passa quindi il player delJeff 'Jeff' Newton, che se la vede con Andrea 'Montaxer' Montanini die da questo turno emergerà lo sfidante di Guarnieri nella finalissima. Al Team Romagnoli basterà vincere il doppio confronto, lo sfidante invece dovrà vincere due turni andata e ritorno per laurearsi campione.Inter|Qlash (Crazy_Fat_Gamer) vsnon disputataExeed (Montaxer) vs Como eSports (Jeff)Team Romagnoli (NBD2699) vs Vincente Loser Bracket