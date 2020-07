Tutto pronto per il proseguimento della seconda edizione del, torneo diche mette a confronto i pro gamer di. Dopo il successo del team di proprietà del capitano del Milan nel tabellone PlayStation 4, mercoledì prenderà il via il tabellone, con altri quattro player in campo.- Per i nerazzurri uno dei volti più noti del movimento calcistico virtuale italiano:, pronto a 'vendicare' l'eliminazione causa infortunio del compagno di squadra Diego Campagnani (numero uno al mondo su PS4) nel tabellone PlayStation.- La squadra del capitano del Milan cerca di bissare il successo ottenuto su PS4 con Cosimo Guarnieri e tutto ora è nelle mani di- Pronto a dare battaglia, fresco di annuncio come nuovo player del Como e intenzionato a presentarsi con un titolo sulla scena eSports.- Ultimo ma non per importanza, un vero e proprio veterano. 24esimo italiano e top 52 al mondo su Fifa 20, in carriera vanta anche esperienze a tornei major del circuito competitivo delle Global Series, i playoff e la FIFA eClub World Cup (Mondiale per Club), giocatasi quest'anno a Milano.Si parte mercoledì alle 21.30, con uno spazio dedicato al calciomercato prima dell'inizio delle partite: tutto in diretta streaming su Twitch