TABELLONE XBOX

, seconda edizione del torneo diche mette a confronto i gamer di alcuni tra i migliori team italiani:. Ultima di quattro tappe settimanali, ogni mercoledì, per decretare i vincitori due tabelloni, uno dedicato allae uno aL'intero torneo vieneed è commentato da un caster d'eccellenza, il pro gamer di Exeed Nello 'Hollywood285' Nigro . Appuntamento ogni mercoledì alle 21.30 per tanto calcio virtuale ma non solo: prima dell'inizio delle partite,- Si conclude il tabellone Xbox, che nella prima tappa ha visto il dominio del: Emiliano Di Gianni ha trascinato il team del capitano del Milan fino in finale, dove attende la sua avversaria.Il primo loser bracket, ha vistoora Ribera se la vedrà con Pavel Romanini di Como eSports. Chi supererà anche questo turno affronterà Team Romagnoli nella finalissima. Per Di Gianni, player Team AR13, doppia chance: se perderà la finalissima, ci sarà un rematch in doppio confronto con l'altra squadra.Inter|Qlash (Crazy_Fat_Gamer) 0 - 6(0 - 5 / 0 - 1)Exeed (Ribera) vs Como eSportsTeam Romagnoli (Di Gianni) vs Vincente loser bracket