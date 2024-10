Due mesi al calciomercato: la top 10 giocatori che possono cambiare squadra a gennaio

7. Giacomo Raspadori

Prima di Giacomo Raspadori, Antonio Conte vede, in ordine, Romelu Lukaku e Giovanni Simeone. Per il numero 10 dell’Italia ci sono solo le briciole, troppo poco per un campione d’Europa. Con il passare del tempo, un suo trasferimento appare sempre più nell’ordine delle cose. Uno come Jack potrebbe trovare spazio sia in squadre che puntano allo Scudetto (la Juventus e Giuntoli lo apprezzano da tempo) che in formazioni in difficoltà e che necessitano di una mano nella fase offensiva per strappare una salvezza negli ultimi mesi rimasti in stagione.