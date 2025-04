Conference League, Celje-Fiorentina LIVE, le formazioni ufficiali: Beltran con Zaniolo, c'è Adli

Getty Images

Ladi Raffaelesta vivendo assolutamente magico in stagione e, dopo aver raccolto la bellezza di 7 punti contro Juventus, Atalanta e Milan, guarda con ottimismo anche all'impegno europeo:i viola vanno in scena in Slovenia allo Stadion Z'dezele, dove sfidano ildello spagnolo ex Liverpool e Udinese Albertnell'. L'obiettivo è lo stesso delle precedenti stagioni: arrivare in fondo e provare a portare a casa il trofeo, chi pass in semifinale trova la vincente diCelje-FiorentinaSilva; Juanjio Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnik, Svetlin; Delaurier-Chaubert, Matko, Seslar. All. Riera.De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Beltran, Zaniolo. All. Palladino.Felix Zwayer (GER)